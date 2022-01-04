【速報】岩国で62人感染 新型コロナ、４日は山口県内79人確認
2022/1/4 15:01
山口県で４日、新たに79人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は岩国市62人、下松市５人、山口市４人、広島県３人、周南市、周防大島町、和木町、東京都、千葉県が各１人。
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