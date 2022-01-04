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【続報】ＪＲ山陽線福山―岡山間６本が部分運休　福山の踏切で人身事故、１人死亡

2022/1/4 16:48

　４日午後１時５分ごろ、福山市東深津町４丁目のＪＲ山陽線東福山―福山間の１の丁踏切で、成人男性が岡山発福山行き下り普通列車と接触した。

　ＪＲ西日本岡山支社によると、運転士が男性に気付いて非常ブレーキをかけたが間に合わなかった。福山東署によると、その場で死亡が確認された。福山―岡山間の上下計６本が部分運休し、約１２００人に影響が出た。


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