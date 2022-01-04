【続報】ＪＲ山陽線福山―岡山間６本が部分運休　福山の踏切で人身事故、１人死亡

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４日午後１時５分ごろ、福山市東深津町４丁目のＪＲ山陽線東福山―福山間の１の丁踏切で、成人男性が岡山発福山行き下り普通列車と接触した。
ＪＲ西日本岡山支社によると、運転士が男性に気付いて非常ブレーキをかけたが間に合わなかった。福山東署によると、その場で死亡が確認された。福山―岡山間の上下計６本が部分運休し、約１２００人に影響が出た。
山口県で４日、新たに79人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は岩国市62人、下松市５人、山口市４人、広島県３人、周南市、周防大島町、和木町、東京都、千葉県が各１人。１日当たりの感染発表が7...
広島県で４日、１０９人の新型コロナウイルス感染が発表された。１日当たりの感染発表者数が１００人を超えたのは昨年９月15日以来となる。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連...
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岡山県で４日、２人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。居住地別は岡山市１人、大阪府１人。【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】岡山県でオミクロン株感染２人、県内...
山口県で４日、新たに79人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は岩国市62人、下松市５人、山口市４人、広島県３人、周南市、周防大島町、和木町、東京都、千葉県が各１人。【グラフ】山口県の新型コ...
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