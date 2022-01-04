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岡山県で２人感染　４日新型コロナ

2022/1/4 16:06

　岡山県で４日、２人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。居住地別は岡山市１人、大阪府１人。

【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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