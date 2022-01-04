【速報】広島県内109人感染 ４日新型コロナ

広島県で４日、１０９人の新型コロナウイルス感染が発表された。１日当たりの感染発表者数が１００人を超えたのは昨年９月15日以来となる。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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