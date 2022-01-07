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【速報】広島県福山市で37人感染、７日新型コロナ　30人超えは４カ月ぶり

2022/1/7 10:21

福山市役所

　広島県福山市は７日、市内で新たに37人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日の感染者数が30人を超えるのは昨年９月４日の発表以来、約４カ月ぶり。　　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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