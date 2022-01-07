【速報】島根県で22人感染、７日新型コロナ 出雲市８人、西ノ島町４人など

島根県と松江市は７日、新たに22人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は、出雲市８人、松江市６人、西ノ島町４人、浜田、雲南両市、津和野町、県外が各１人。感染発表は11日連続。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況



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