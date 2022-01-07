【一覧】中国地方の７日の新型コロナウイルス感染状況 広島市と呉市で過去最多、米軍岩国基地はさらに９１人
2022/1/7 10:51
【速報】広島県福山市で37人感染、７日新型コロナ 30人超えは４カ月ぶり
【速報】米軍岩国基地で９１人感染、７日新型コロナ 「さらに陽性見つかる可能性」も
【速報】島根県で22人感染、７日新型コロナ 出雲市８人、西ノ島町４人など
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【広島・山口県の対策の内容】時短・酒提供停止、イベント参加人数に上限
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