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【一覧】中国地方の７日の新型コロナウイルス感染状況　広島市と呉市で過去最多、米軍岩国基地はさらに９１人

2022/1/7 10:51

【速報】広島市で過去最多の２３９人感染、７日新型コロナ

【速報】広島県福山市で37人感染、７日新型コロナ　30人超えは４カ月ぶり

【速報】広島県呉市で過去最多の31人感染　７日新型コロナ

【速報】米軍岩国基地で９１人感染、７日新型コロナ　「さらに陽性見つかる可能性」も

【速報】島根県で22人感染、７日新型コロナ　出雲市８人、西ノ島町４人など

【速報】鳥取県で15人感染　７日新型コロナ


【中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数】


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