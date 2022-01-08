【一覧】中国地方の７日の新型コロナウイルス感染確認者数 広島県で過去最多、山口県岩国市の感染拡大続く
2022/1/8 7:00
米軍岩国基地で９１人感染、７日新型コロナ 「さらに陽性見つかる可能性」も
岡山県で44人感染、７日新型コロナ オミクロン株も新たに10人
島根県で22人感染、７日新型コロナ 県、酒伴う飲食の人数制限要請を決定
鳥取県で15人感染、県外往来に由来の感染目立つ ７日の新型コロナ
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オミクロンに転換、急速 広島県「疑い例」９割超
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