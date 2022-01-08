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【一覧】中国地方の７日の新型コロナウイルス感染確認者数　広島県で過去最多、山口県岩国市の感染拡大続く

2022/1/8 7:00

広島県で過去最多429人感染、７日新型コロナ

山口県で180人感染、うち岩国が61人　７日新型コロナ

米軍岩国基地で９１人感染、７日新型コロナ　「さらに陽性見つかる可能性」も

岡山県で44人感染、７日新型コロナ　オミクロン株も新たに10人

島根県で22人感染、７日新型コロナ　県、酒伴う飲食の人数制限要請を決定

鳥取県で15人感染、県外往来に由来の感染目立つ　７日の新型コロナ


【中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数】


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