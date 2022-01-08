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【速報】広島県福山市で26人感染、８日新型コロナ

2022/1/8 11:39

福山市役所

　広島県福山市は８日、新たに26人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。　　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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