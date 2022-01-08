【速報】山口県で154人感染、うち岩国が77人　８日新型コロナ

山口県で８日、新たに１５４人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は岩国市77人、周南市12人、下松市11人、山口市と下関市が各８人、光市６人、柳井市５人、防府市４人、宇部市と萩市、広島県が各２人、美祢市と周防大島町、平生町、福岡県、東京都が各１人、確認中が12人。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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