【速報】友人同士「年越しの会」でクラスター、10人感染 東広島市内、８日の新型コロナ

広島県は８日、東広島市内の自宅に友人同士が集まった「年越しの会」で、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生し、10人の感染が確認されたと発表した。昨年12月31日、友人ら12人が集まって会食していたという。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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