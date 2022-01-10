【速報】島根県で３１人感染　１０日新型コロナ

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島根県庁
島根県と松江市は10日、新たに31人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は、浜田市12人、出雲市８人、松江市５人、西ノ島町３人、益田市２人、津和野町１人。感染発表は14日連続となった。
【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
島根県、酒伴う飲食の人数制限要請を決定
友人同士「年越しの会」でクラスター、10人感染
地位協定、水際対策に「穴」 オミクロン株、米軍基地「震源地」濃厚
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鳥取県は10日、新たに14人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県東部での確認が６人、県西部が６人、県中部が２人。 【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況鳥取県 県外との往...
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中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
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