【速報】島根県で３１人感染　１０日新型コロナ

島根県と松江市は10日、新たに31人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は、浜田市12人、出雲市８人、松江市５人、西ノ島町３人、益田市２人、津和野町１人。感染発表は14日連続となった。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況



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