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【速報】広島市で４４５人感染　過去最多更新　１０日新型コロナ

2022/1/10 10:24

広島市役所

　広島市は10日、新たに４４５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。４日連続で過去最多を更新した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


地位協定、水際対策に「穴」 オミクロン株、米軍基地「震源地」濃厚

時短・酒提供停止、イベント参加人数に上限　広島・山口県、対策の内容

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