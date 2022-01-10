トピックス

【速報】福山市で２１人感染　１０日新型コロナ

2022/1/10 11:17

福山市役所

　広島県福山市は10日、市内で新たに21人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


広島・山口、まん延防止開始 中国地方、感染累計５万人超

時短・酒提供停止、イベント参加人数に上限　広島・山口県、対策の内容

友人同士「年越しの会」でクラスター、10人感染

地位協定、水際対策に「穴」 オミクロン株、米軍基地「震源地」濃厚

在日米軍、１０日から外出制限 首相、コロナ対策で合意


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧