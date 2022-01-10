【速報】福山市で２１人感染 １０日新型コロナ
2022/1/10 11:17
広島県福山市は10日、市内で新たに21人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。
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地位協定、水際対策に「穴」 オミクロン株、米軍基地「震源地」濃厚
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