【速報】呉市で３７人感染　１０日新型コロナ

広島県呉市で10日、新たに37人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。小学生９人、中学生１人、10〜60代27人で、50代の市職員１人を含む。重症者はいない。同市は、市内の児童福祉施設でクラスター（感染者集団）１件が発生し、市外の１人を含む計７人の感染者を確認したことも併せて発表した。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況



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