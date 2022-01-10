【速報】山口県で101人感染、うち岩国市45人 10日の新型コロナ
2022/1/10 15:25
山口県で10日、新たに１０１人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は、岩国市45人、周南市13人、下松市10人、周防大島町６人、防府市５人、山陽小野田市４人、山口市、下関市、和木町が各３人、萩市と広島県が各２人、宇部市、光市、柳井市、美祢市、福岡県が各１人。
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