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【新型コロナ速報一覧】１０日は中国地方５県で計８７７人感染、広島は４日連続で最多更新

2022/1/10 18:30

【速報】広島県で672人感染、最多更新 10日新型コロナ

【速報】山口県で101人感染、うち岩国市45人　10日の新型コロナ

【速報】岡山県で59人感染　岡山市の会社クラスター拡大

【速報】島根県で３１人感染　１０日新型コロナ

【速報】鳥取県で１４人感染　１０日新型コロナ

【速報】米軍岩国基地で12人感染　10日の新型コロナ

　


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