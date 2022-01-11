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【速報】米軍岩国基地71人感染　11日新型コロナ

2022/1/11 10:08

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（岩国市）は11日、新たに基地関係者71人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

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