【速報】島根県で過去最多101人感染 13日新型コロナ
2022/1/13 9:15
島根県は13日、新たに１０１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内での１日の感染発表数として過去最多。これまでは２０２０年８月９日の92人で、松江市内の私立高でクラスター（感染者集団）が発生するなどした。→続報はこちら
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