【速報】山口県で268人感染、14日新型コロナ　３日連続で過去最多更新

山口県で14日、新たに２６８人の新型コロナウイルス感染が確認された。13日の２１８人を大幅に上回り、３日連続で過去最多になった。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【一覧】中国地方の１４日の新型コロナウイルス感染発表 各地で過去最多更新

居住地は、岩国市79人、防府市28人、周南市24人、周防大島町16人、萩市と下関市が各14人、山口市13人、宇部市12人、下松市９人、柳井市７人、山陽小野田市６人、長門市と広島県が各４人、美祢市３人、光市、和木町、上関町、平生町、岡山県、京都府、愛媛県、埼玉県、福岡県、長崎県が各１人。確認中が25人。