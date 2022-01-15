【速報】広島県福山市で100人感染 15日新型コロナ
2022/1/15 11:19
広島県福山市は15日、市内で新たに１００人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。
１５日の感染状況
▶広島市で最多728人感染、１人死亡
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