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【速報】広島県福山市で100人感染　15日新型コロナ

2022/1/15 11:19

福山市役所

　広島県福山市は15日、市内で新たに１００人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。


１５日の感染状況
▶広島市で最多728人感染、１人死亡

▶呉市で101人感染

▶福山市で100人感染

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