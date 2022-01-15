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【一覧】中国地方の１５日の新型コロナウイルス感染発表　広島市で過去最多、呉・福山市でも１００人規模

2022/1/15 13:32

＜広島県＞
【速報】広島市で最多728人感染、１人死亡　15日新型コロナ

【速報】広島県呉市で101人感染　15日新型コロナ

【速報】広島県福山市で100人感染　15日新型コロナ

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