【一覧】中国地方の１５日の新型コロナウイルス感染発表　広島市で過去最多、呉・福山市でも１００人規模

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＜広島県＞【速報】広島市で最多728人感染、１人死亡 15日新型コロナ
【速報】広島県呉市で101人感染 15日新型コロナ
【速報】広島県福山市で100人感染 15日新型コロナ
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【速報】米軍岩国基地で28人感染 15日新型コロナ
【速報】島根県で81人感染、過去３番目に多い人数 15日の新型コロナ
【速報】鳥取県で31人感染 15日新型コロナ
＜広島県＞【速報】広島市で最多728人感染、１人死亡 15日新型コロナ【速報】広島県呉市で101人感染 15日新型コロナ【速報】広島県福山市で100人感染 15日新型コロナ ◇【速報】米軍岩国基...
広島県福山市は15日、市内で新たに１００人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１５日の感染状況▶広島市で最多728人感染、１人死亡▶呉市で101人感染▶...
15日朝に広島市安佐北区深川７丁目のＪＲ芸備線の線路内で発生した事故の影響で運転を見合わせていた三次―下深川間について、ＪＲ西日本広島支社は同日午前10時半ごろ、運転を再開した。同支社によると、三次...
米軍岩国基地（山口県岩国市）は15日、新たに基地関係者28人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
広島県呉市は15日、市内で新たに１０１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同市は14日に過去最多の１２１人の感染を発表しており、２日連続で１００人超えとなった。１５日の感染状況▶...
＜広島県＞【速報】広島市で最多728人感染、１人死亡 15日新型コロナ【速報】広島県呉市で101人感染 15日新型コロナ【速報】広島県福山市で100人感染 15日新型コロナ ◇【速報】米軍岩国基...
広島県福山市は15日、市内で新たに１００人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１５日の感染状況▶広島市で最多728人感染、１人死亡▶呉市で101人感染▶...
15日朝に広島市安佐北区深川７丁目のＪＲ芸備線の線路内で発生した事故の影響で運転を見合わせていた三次―下深川間について、ＪＲ西日本広島支社は同日午前10時半ごろ、運転を再開した。同支社によると、三次...
米軍岩国基地（山口県岩国市）は15日、新たに基地関係者28人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
広島県呉市は15日、市内で新たに１０１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同市は14日に過去最多の１２１人の感染を発表しており、２日連続で１００人超えとなった。１５日の感染状況▶...