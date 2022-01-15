【速報】広島県で過去最多の1212人感染、15日新型コロナ 初の1000人超え、月別も最多更新
2022/1/15 16:01
広島県内で15日、１２１２人の新型コロナウイルス感染が発表された。３日続けて過去最多になり、１日当たりの発表数が初めて１千人を超えた。
「第６波」で感染が急拡大している今月の感染者は、この日までに計７１５８人となり、月別でこれまで最も多かった昨年８月（６５４５人）を半月で上回った。
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