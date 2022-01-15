【速報】山口県で220人感染、15日新型コロナ　岩国市67人、下関市37人など

山口県で15日、新たに２２０人の新型コロナウイルス感染が確認された。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【一覧】中国地方の１５日の新型コロナウイルス感染状況

居住地は岩国市67人、下関市37人、防府市33人、周南市16人、周防大島町11人、柳井市と下松市が各９人、宇部市が７人、山口市と和木町が各６人、美祢市が５人、光市と山陽小野田市が各３人、萩市と長門市と平生町が各２人、広島県と北九州市が各１人。



米軍岩国基地で28人感染 15日新型コロナ

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