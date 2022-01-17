【速報】広島県福山市で５５人感染 １７日の新型コロナ

広島県福山市は17日、市内で新たに55人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日当たりの感染者数が50人を超えたのは６日連続。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況



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