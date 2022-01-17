【速報】広島県福山市で５５人感染 １７日の新型コロナ
2022/1/17 11:11
広島県福山市は17日、市内で新たに55人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日当たりの感染者数が50人を超えたのは６日連続。
【関連記事】
【詳報】広島県で最多1280人感染、２日続けて1000人超える 広島、福山、呉でクラスター
広島県福山市は17日、市内で新たに55人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日当たりの感染者数が50人を超えたのは６日連続。
【関連記事】
【詳報】広島県で最多1280人感染、２日続けて1000人超える 広島、福山、呉でクラスター
広島県福山市は17日、市内で新たに55人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日当たりの感染者数が50人を超えたのは６日連続。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況...
広島市は17日、新たに新型コロナウイルスに５９２人が感染したと発表した。また、広島県内の医療機関に入院していた患者１人の死亡を公表した。死者は１３２人となった。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス...
広島県呉市は17日、市内で新たに１０６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの感染者数が１００人を超えたのは４日連続。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関...
鳥取県は17日、新たに49人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県東部での確認が23人、県中部が３人、県西部が23人。 １日当たりの発表数としては、16日の51人に次いで過去２番目の多さとなっ...
島根県は17日、新たに１１８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の１日の感染発表数として過去最多となった。感染者の確認は、浜田保健所66人、出雲保健所24人、松江保健所12人、県央保健所...