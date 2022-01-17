【一覧】中国地方の１７日の新型コロナウイルス感染発表 広島市で１人死亡、島根県で過去最多
2022/1/17 16:00
＜広島県分＞
【速報】広島市で５９２人感染、１人死亡 １７日の新型コロナ
【詳報】広島県呉市で１０６人感染、１７日新型コロナ 小学校や児童・介護施設のクラスター拡大
◇
【速報】岡山県で211人感染、17日新型コロナ ４日連続200人超え
【速報】島根県で１１８人感染、過去最多更新 １７日の新型コロナ
【速報】鳥取県で４９人感染、過去２番目の多さ １７日新型コロナ
＜広島県分＞
【速報】広島市で５９２人感染、１人死亡 １７日の新型コロナ
【詳報】広島県呉市で１０６人感染、１７日新型コロナ 小学校や児童・介護施設のクラスター拡大
◇
【速報】岡山県で211人感染、17日新型コロナ ４日連続200人超え
【速報】島根県で１１８人感染、過去最多更新 １７日の新型コロナ
【速報】鳥取県で４９人感染、過去２番目の多さ １７日新型コロナ
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広島県呉市は17日、市内で新たに１０６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの感染者数が１００人を超えたのは４日連続となった。【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状...
岡山県で17日、２１１人の新型コロナウイルスの感染者が新たに確認された。１日当たりの発表数が２００人を超すのは４日連続となる。【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況 内訳は岡山市...
第２０８通常国会が17日召集され、岸田文雄首相（広島１区）は就任後初めての施政方針演説を衆院本会議で行った。核軍縮を巡り、各国の政治リーダーの関与を得ながら「核兵器のない世界に向けた国際賢人会議」を...
広島県福山市は17日、市内で新たに55人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日当たりの感染者数が50人を超えたのは６日連続。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況...