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【一覧】中国地方の１７日の新型コロナウイルス感染発表　広島市で１人死亡、島根県で過去最多

2022/1/17 16:00

＜広島県分＞
【速報】広島市で５９２人感染、１人死亡　１７日の新型コロナ

【詳報】広島県呉市で１０６人感染、１７日新型コロナ　小学校や児童・介護施設のクラスター拡大

【速報】広島県福山市で５５人感染　１７日の新型コロナ

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【速報】岡山県で211人感染、17日新型コロナ　４日連続200人超え

【速報】島根県で１１８人感染、過去最多更新　１７日の新型コロナ

【速報】鳥取県で４９人感染、過去２番目の多さ　１７日新型コロナ

【注目の記事】
７割発熱で無症状は１割　目立つ喉の痛み・鼻水・筋肉痛、広島のオミクロン感染疑い405人分析


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