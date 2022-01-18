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【速報】広島県福山市で92人感染　18日新型コロナ

2022/1/18 11:09

福山市役所

　広島県福山市は18日、市内で新たに92人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日の感染者数が90人を超えるのは３日ぶり。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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