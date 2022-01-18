【速報】広島県福山市で92人感染 18日新型コロナ
2022/1/18 11:09
広島県福山市は18日、市内で新たに92人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日の感染者数が90人を超えるのは３日ぶり。
【関連記事】
７割発熱で無症状は１割 目立つ喉の痛み・鼻水・筋肉痛、広島のオミクロン感染疑い405人分析
自宅療養・待機者、10人から6444人に激増 広島県内、診療強化
広島県福山市は18日、市内で新たに92人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日の感染者数が90人を超えるのは３日ぶり。
【関連記事】
７割発熱で無症状は１割 目立つ喉の痛み・鼻水・筋肉痛、広島のオミクロン感染疑い405人分析
自宅療養・待機者、10人から6444人に激増 広島県内、診療強化
米軍岩国基地（岩国市）は18日、新たに基地関係者８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
広島県呉市は18日、市内で新たに92人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの感染者数が１００人を下回ったのは５日ぶり。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関...
広島県福山市は18日、市内で新たに92人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日の感染者数が90人を超えるのは３日ぶり。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連...
鳥取県は18日、新たに71人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの発表数では、これまで最多だった16日の51人を大幅に上回り、過去最多となった。 地域別では、米子保健所（米子市）が管...
広島市は18日、新たに４５８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、広島県内の医療機関に入院していた患者１人の死亡を公表した。死者は１３３人となった。【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感...