【速報】山口県内260人感染、最多は下関市　18日新型コロナ

山口県で18日、新たに２６０人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市62人、岩国市45人、防府市28人、周南市27人、山口市24人、宇部市14人、萩市12人、下松市11人、柳井市と周防大島町が各８人、山陽小野田市６人、田布施町４人、美祢市、長門市、和木町、平生町が各２人、広島県、滋賀県、東京都が各１人。

地位協定への対応、与野党に差 首相は改定協議否定 オミクロン株拡大要因、国会論戦に注目

米軍岩国基地で８人感染 18日新型コロナ

続く感染拡大、生活に影 岩国・山口県和木、まん延防止1週間

山口県、薬局９カ所で無料検査開始 集団接種会場は２月開設

