【速報】山口県内260人感染、最多は下関市 18日新型コロナ
2022/1/18 16:42
山口県で18日、新たに２６０人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市62人、岩国市45人、防府市28人、周南市27人、山口市24人、宇部市14人、萩市12人、下松市11人、柳井市と周防大島町が各８人、山陽小野田市６人、田布施町４人、美祢市、長門市、和木町、平生町が各２人、広島県、滋賀県、東京都が各１人。
地位協定への対応、与野党に差 首相は改定協議否定 オミクロン株拡大要因、国会論戦に注目
任期満了に伴う里庄町長選は18日告示され、無所属で現職の加藤泰久氏（61）＝自民、公明推薦＝以外に立候補はなく、加藤氏が無投票で再選された。町長選の無投票は加藤氏が初当選した18年の前回に続き２回連...
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広島県警は18日、「ＮＴＴファイナンス」をかたる架空料金請求詐欺で、福山市内の50代医師男性が百数十回にわたり計約１億３８００万円をだまし取られたと発表した。県内で起きた特殊詐欺事件では過去最多の被...
広島県内で１月に発表された新型コロナウイルスの感染者が18日、累計で１万３１１人となり、１カ月の発表として初めて１万人を突破した。これまでの最多は昨年８月の６５４５人だった。 18日発表の感染者は計...
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