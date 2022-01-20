カープ春季キャンプ１、２軍の振り分け

【１軍】監督 佐々岡▽コーチ 河田、東出、小窪、朝山、迎、高橋、横山、倉、菊地原▽投手 九里、大道、森浦、大瀬良、森、森下、栗林、中崎、黒原、床田、ケムナ、高橋昂、塹江、矢崎、島内、松本、小林、玉村、遠藤▽捕手 中村奨、会沢、坂倉、石原、持丸▽内野手 上本、田中、堂林、菊池、林、小園、羽月、二俣▽外野手 野間、宇草、正随、中村健、末包、大盛、西川、木下

【２軍】監督 高▽コーチ 玉木、赤松、森笠、広瀬、小林、永川、植田、畝 ▽投手 岡田、野村、薮田、中田、一岡、菊池保、高橋樹、山口、アドゥワ、田中法、藤井、中村祐、行木、坂田、戸田、新家、中村来▽捕手 白浜、磯村、高木▽内野手 曽根、安部、三好、韮沢、中神、矢野、前川

▽外野手 長野、松山、田村

