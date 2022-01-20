地域ニュース
カープ春季キャンプ１、２軍の振り分け
2022/1/20 19:07
【１軍】監督 佐々岡▽コーチ 河田、東出、小窪、朝山、迎、高橋、横山、倉、菊地原▽投手 九里、大道、森浦、大瀬良、森、森下、栗林、中崎、黒原、床田、ケムナ、高橋昂、塹江、矢崎、島内、松本、小林、玉村、遠藤▽捕手 中村奨、会沢、坂倉、石原、持丸▽内野手 上本、田中、堂林、菊池、林、小園、羽月、二俣▽外野手 野間、宇草、正随、中村健、末包、大盛、西川、木下
【２軍】監督 高▽コーチ 玉木、赤松、森笠、広瀬、小林、永川、植田、畝 ▽投手 岡田、野村、薮田、中田、一岡、菊池保、高橋樹、山口、アドゥワ、田中法、藤井、中村祐、行木、坂田、戸田、新家、中村来▽捕手 白浜、磯村、高木▽内野手 曽根、安部、三好、韮沢、中神、矢野、前川
▽外野手 長野、松山、田村
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【図】新型コロナウイルスの感染状況
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※新着：広島県の感染者に占めるオミクロン株疑い例の割合のグラフを増やしました。※２、広島県の市町村別の新型コロナウイルス感染確認者数のグラフに新規感染を取り入れました。ボタンクリックで表示を切り替えて...