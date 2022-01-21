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【一覧】中国地方の２１日の新型コロナウイルス感染発表　広島は２日連続１５００人台、岡山・島根は過去最多

2022/1/21 21:04

新型コロナ関連ニュース

＜広島県分＞
【詳報】広島県で１５３２人感染１人死亡、広島市と福山市で過去最多　

【速報】広島市で９３１人感染、最多更新　１人死亡

【速報】広島県呉市で８４人感染

【詳報】広島県福山市で過去最多の146人感染、うち事業所クラスターで35人

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【速報】山口県で307人感染、過去2番目の多さ

【速報】米軍岩国基地で３３人感染

【速報】岡山県で549人感染、3日連続最多更新　幼児教育施設など３件のクラスター

【詳報】島根県で過去最多の190人感染、１月のクラスターは12件に

'【詳報】鳥取県で85人感染、「特別警報」の県西部は４日連続50人超

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