【一覧】中国地方の２１日の新型コロナウイルス感染発表 広島は２日連続１５００人台、岡山・島根は過去最多
2022/1/21 21:04
＜広島県分＞
【詳報】広島県で１５３２人感染１人死亡、広島市と福山市で過去最多
【詳報】広島県福山市で過去最多の146人感染、うち事業所クラスターで35人
◇
【速報】岡山県で549人感染、3日連続最多更新 幼児教育施設など３件のクラスター
【詳報】島根県で過去最多の190人感染、１月のクラスターは12件に
＜広島県分＞
【詳報】広島県で１５３２人感染１人死亡、広島市と福山市で過去最多
【詳報】広島県福山市で過去最多の146人感染、うち事業所クラスターで35人
◇
【速報】岡山県で549人感染、3日連続最多更新 幼児教育施設など３件のクラスター
【詳報】島根県で過去最多の190人感染、１月のクラスターは12件に
―核兵器禁止条約は発効後、国際社会にどのような影響を及ぼしていますか。
広島県内で21日、１５３２人の新型コロナウイルス感染が発表された。これまでで最多だった20日の１５６９人に続いて過去２番目に多く、２日連続で１５００人台となった。広島市は１人の死亡を公表し、県内の死...
＜広島県分＞【詳報】広島県で１５３２人感染１人死亡、広島市と福山市で過去最多 【速報】広島市で９３１人感染、最多更新 １人死亡【速報】広島県呉市で８４人感染【詳報】広島県福山市で過去最多の146人感染...
島根県と松江市は21日、新たに１９０人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。過去最多を更新し、１００人台は５日連続。【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県内で21日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が新たに４件発表された。呉市内が３件、福山市内が１件となる。【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況 呉市によると、３...