催し・おでかけ
ステージ・映画
2022/1/22 9:01
ステージ
【広島市】市民劇場例会「こまつ座公演『雪やこんこん』」 ２６日午後６時半、２７日午後１時、中区加古町のＪＭＳアステールプラザ大ホール。作／井上ひさし、演出／鵜山仁。出演は熊谷真実、大滝寛、藤井隆ら。会員制。要事前手続き。広島市民劇場Ｔｅｌ０８２（２１８）３２１９▽２８日午後２時半、６時半、安佐南区中筋のマエダハウジング区民文化センター。会員制。要事前手続き。安佐南市民劇場Ｔｅｌ０８２（８７７）４４２３
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