輸送艦おおすみ、トンガ支援へ出港準備　海自呉基地

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トンガ派遣に向けて出港準備が進むおおすみ
海上自衛隊呉基地（広島県呉市）は22日、大規模噴火と津波に見舞われたトンガの支援に向かう輸送艦おおすみの出港準備の様子を報道陣に公開した。
この日は陸上自衛隊の輸送ヘリコプター２機や乗組員の食料などを搬入した。今後、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が用意する飲料水などを積み込み、準備が整い次第出港する。
海上自衛隊呉基地（広島県呉市）は22日、大規模噴火と津波に見舞われたトンガの支援に向かう輸送艦おおすみの出港準備の様子を報道陣に公開した。 この日は陸上自衛隊の輸送ヘリコプター２機や乗組員の食料など...
広島県福山市は22日、市内で新たに１２２人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。
米軍岩国基地（山口県岩国市）は22日、新たに基地関係者13人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況▶米軍基地の酒提供、停止...
22日未明に大分県や宮崎県で最大震度５強を観測した地震の影響で、広島県内のＪＲ在来線は一部で始発からダイヤが乱れた。 ＪＲ西日本広島支社によると、線路の安全確認のため、呉、可部、芸備の各線は始発から...
広島県呉市は22日、市内で新たに１１０人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。60代の呉市議１人を含む。１日当たりの感染者数が１００人を上回ったのは２日ぶり。 【グラフ】広島県の新型コロナウイル...
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