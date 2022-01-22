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輸送艦おおすみ、トンガ支援へ出港準備　海自呉基地

2022/1/22 14:19

トンガ派遣に向けて出港準備が進むおおすみ

　海上自衛隊呉基地（広島県呉市）は22日、大規模噴火と津波に見舞われたトンガの支援に向かう輸送艦おおすみの出港準備の様子を報道陣に公開した。

　この日は陸上自衛隊の輸送ヘリコプター２機や乗組員の食料などを搬入した。今後、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が用意する飲料水などを積み込み、準備が整い次第出港する。


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