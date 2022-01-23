【速報】広島市で888人感染、3人死亡 23日新型コロナ
2022/1/23 10:31
広島市は23日、新たに８８８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、療養中の患者３人の死亡を公表した。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶７割発熱で無症状は１割 目立つ喉の痛み・鼻水・筋肉痛、オミクロン疑い405人分析
広島市は23日、新たに８８８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、療養中の患者３人の死亡を公表した。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶７割発熱で無症状は１割 目立つ喉の痛み・鼻水・筋肉痛、オミクロン疑い405人分析
岡山県で23日、５７２人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。５日連続で過去最多を更新。岡山市で過去最多の３００人に達した。 岡山市以外では倉敷市１４５人、総社市29人、津山市22人、赤磐市13...
広島県呉市は23日、市内で新たに１１８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの感染者数が１００人を上回ったのは２日連続。▽市内の医療機関で新たに８人
広島県福山市は23日、市内で新たに１３３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。感染者が１００人を超えるのは５日連続。 ▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状...
広島県呉市は23日、市内で新たに１１８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの感染者数が１００人を上回ったのは２日連続。⇨【詳報】学校・保育所で感染相次ぐ ▶...
広島市は23日、新たに８８８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、療養中の患者３人の死亡を公表した。 ▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況▶...