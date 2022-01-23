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【速報】広島市で888人感染、3人死亡　23日新型コロナ

2022/1/23 10:31

広島市役所

　広島市は23日、新たに８８８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、療養中の患者３人の死亡を公表した。　

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶福山市133人感染

▶呉市で118人感染

▶７割発熱で無症状は１割　目立つ喉の痛み・鼻水・筋肉痛、オミクロン疑い405人分析

▶「誰もが使える薬ではない」コロナ飲み薬「モルヌピラビル」の課題


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