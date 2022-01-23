【速報】山口県で最多353人感染　23日新型コロナ

山口県で23日、新たに３５３人の新型コロナウイルス感染が確認された。22日の３４０人を上回り過去最多となった。

居住地は、下関市96人、岩国市44人、周南市41人、防府市31人、山口市26人、宇部市23人、下松市15人、柳井市と光市が各14人、萩市11人、周防大島町８人、山陽小野田市と美祢市、長門市が各５人、田布施町４人、和木町３人、東京都２人、広島県、島根県、神奈川県、徳島県、福岡県、熊本県が各１人。

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