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【速報】山口県で最多353人感染　23日新型コロナ

2022/1/23 15:59

山口県庁

　山口県で23日、新たに３５３人の新型コロナウイルス感染が確認された。22日の３４０人を上回り過去最多となった。

　居住地は、下関市96人、岩国市44人、周南市41人、防府市31人、山口市26人、宇部市23人、下松市15人、柳井市と光市が各14人、萩市11人、周防大島町８人、山陽小野田市と美祢市、長門市が各５人、田布施町４人、和木町３人、東京都２人、広島県、島根県、神奈川県、徳島県、福岡県、熊本県が各１人。

▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶山口県で過去最多340人感染１人死亡　22日新型コロナ

▶山口県、全県拡大の方針　まん延防止、広島県も延長要請検討


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