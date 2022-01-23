【速報】広島県で1476人感染　23日新型コロナ

広島県内で23日、１４７６人の新型コロナウイルス感染が発表された。午前に公表された広島市８８８人、呉市１１８人、福山市１３３人に加えて、県が午後に３３７人の確認を発表した。１５００人を下回るのは４日ぶり。

県は３３７人の居住地などについて、23日中に公表するとしている。

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