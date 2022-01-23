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【速報】広島県で1476人感染　23日新型コロナ

2022/1/23 16:31

広島県庁

　広島県内で23日、１４７６人の新型コロナウイルス感染が発表された。午前に公表された広島市８８８人、呉市１１８人、福山市１３３人に加えて、県が午後に３３７人の確認を発表した。１５００人を下回るのは４日ぶり。

　県は３３７人の居住地などについて、23日中に公表するとしている。　

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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▶搬送困難「例ない多さ」　広島市消防局、１６日までの１週間で８０件


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