【速報】山口県293人感染 24日新型コロナ
2022/1/24 16:07
山口県で24日、新たに２９３人の新型コロナウイルス感染が確認された。
居住地は下関市67人、岩国市53人、周南市と山口市が各27人、防府市25人、宇部市22人、下松市17人、萩市12人、柳井市と光市が各９人、美祢市７人、山陽小野田市６人、和木町と田布施町が各３人、広島県２人、周防大島町、平生町、東京都、熊本県が各１人。
▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
山口県で24日、新たに２９３人の新型コロナウイルス感染が確認された。
居住地は下関市67人、岩国市53人、周南市と山口市が各27人、防府市25人、宇部市22人、下松市17人、萩市12人、柳井市と光市が各９人、美祢市７人、山陽小野田市６人、和木町と田布施町が各３人、広島県２人、周防大島町、平生町、東京都、熊本県が各１人。
▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
福山市は24日、市内で新たに１２４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１００人を超えるのは６日連続となった。
鳥取県と鳥取市は24日、75人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。米子市など県西部での確認が37人、県中部が27人、鳥取市など県東部が11人。
島根県と松江市は24日、新たに１１５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１００人台は８日連続。
広島県内で24日、１０５６人の新型コロナウイルス感染が発表された。県内の感染者の累計は４万人を超え、４万７７９人となった。▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況&#...
山口県で24日、新たに２９３人の新型コロナウイルス感染が確認された。 居住地は下関市67人、岩国市53人、周南市と山口市が各27人、防府市25人、宇部市22人、下松市17人、萩市12人、柳井市と光市...