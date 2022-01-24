【速報】山口県293人感染　24日新型コロナ

山口県で24日、新たに２９３人の新型コロナウイルス感染が確認された。

居住地は下関市67人、岩国市53人、周南市と山口市が各27人、防府市25人、宇部市22人、下松市17人、萩市12人、柳井市と光市が各９人、美祢市７人、山陽小野田市６人、和木町と田布施町が各３人、広島県２人、周防大島町、平生町、東京都、熊本県が各１人。

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