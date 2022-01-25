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【速報】広島県福山市110人感染　25日新型コロナ

2022/1/25 10:51

福山市役所

　広島県福山市は25日、市内で新たに１１０人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。感染者が１００人を上回るのは７日連続。　

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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▶保健所が疲弊、終わらぬ業務　オミクロン急拡大の広島県内「職員の健康も心配」

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