【速報】広島県福山市110人感染 25日新型コロナ

広島県福山市は25日、市内で新たに１１０人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。感染者が１００人を上回るのは７日連続。

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶感染者出た学校名公表、割れる自治体 広島市など伏せる、大竹市は発表

▶保健所が疲弊、終わらぬ業務 オミクロン急拡大の広島県内「職員の健康も心配」

▶濃厚接触者へ感染者本人が連絡を 保健所逼迫で広島県検討

