【速報】広島県福山市110人感染 25日新型コロナ
2022/1/25 10:51
広島県福山市は25日、市内で新たに１１０人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。感染者が１００人を上回るのは７日連続。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶感染者出た学校名公表、割れる自治体 広島市など伏せる、大竹市は発表
▶保健所が疲弊、終わらぬ業務 オミクロン急拡大の広島県内「職員の健康も心配」
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広島県呉市は25日、市内で新たに１００人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。60代の市消防職員を含む。また、24日に感染者１人が亡くなったと明らかにした。市内の死者は17人目。 ▶...
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