【速報】山口県で最多385人感染 25日新型コロナ
2022/1/25 15:58
山口県で25日、新たに３８５人の新型コロナウイルス感染が確認された。23日の３５３人を上回り、過去最多となった。
居住地は下関市１７０人、岩国市44人、山口市36人、宇部市29人、柳井市と防府市が各19人、周南市13人、山陽小野田市11人、下松市10人、萩市と田布施町が各７人、光市６人、美祢市、長門市、周防大島町が各３人、広島県、東京都、沖縄県が各１人。確認中が２人。
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