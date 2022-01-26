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【速報】米軍岩国基地で17人感染、26日新型コロナ

2022/1/26 9:52

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（山口県岩国市）は26日、新たに基地関係者17人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　


▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶山口県で最多385人感染、下関では170人確認　25日新型コロナ

▶岩国の小中、感染急増　まん延防止適用２週間、欠席９７人　国基準より厳格対応


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