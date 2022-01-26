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【速報】広島県呉市で88人感染、26日新型コロナ

2022/1/26 11:41

呉市役所

　広島県呉市は26日、市内で新たに88人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち１人は30代の市上下水道局職員という。　


▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶広島県でクラスター36件、関連の感染者は計610人　25日新型コロナ

▶広島県で３人死亡、感染は１０９９人　７日連続で千人超す　25日新型コロナ


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