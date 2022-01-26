【速報】ＪＲ山陽線、徳山―新山口間で下り線運転見合わせ

26日午前11時45分ごろ、山口県防府市富海のＪＲ山陽線の大畠トンネル内で、巡回中の作業員が線路上に支障物を見つけた。ＪＲ西日本広島支社によると、この影響で、徳山―新山口間の下り線が運転を見合わせている。運転再開は午後１時半以降となる見込み。



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