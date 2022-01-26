【速報】ＪＲ山陽線、徳山―新山口の下り線運転再開

山口県防府市富海のＪＲ山陽線の大畠トンネルの線路で支障物が見つかった影響で運転を見合わせていた徳山―新山口間の下り線について、ＪＲ西日本広島支社は26日午後１時15分ごろ、運転を再開した。同支社によると、支障物は、すすなどが固まった縦約10センチ、横６センチ、厚さ５ミリの小片だった。下り２本が最大約１時間20分遅れ、約１５０人に影響が出た。