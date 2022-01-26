【速報】ＪＲ山陽線、徳山―新山口の下り線運転再開

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山口県防府市富海のＪＲ山陽線の大畠トンネルの線路で支障物が見つかった影響で運転を見合わせていた徳山―新山口間の下り線について、ＪＲ西日本広島支社は26日午後１時15分ごろ、運転を再開した。同支社によると、支障物は、すすなどが固まった縦約10センチ、横６センチ、厚さ５ミリの小片だった。下り２本が最大約１時間20分遅れ、約１５０人に影響が出た。
岡山県で26日、８７６人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。過去最多だった25日の発表数を２３５人上回った。 岡山市４７７人、倉敷市２３２人、津山、総社市各30人、玉野市15人、瀬戸内市14人...
山口県防府市富海のＪＲ山陽線の大畠トンネルの線路で支障物が見つかった影響で運転を見合わせていた徳山―新山口間の下り線について、ＪＲ西日本広島支社は26日午後１時15分ごろ、運転を再開した。同支社によ...
26日午前11時45分ごろ、山口県防府市富海のＪＲ山陽線の大畠トンネル内で、巡回中の作業員が線路上に支障物を見つけた。ＪＲ西日本広島支社によると、この影響で、徳山―新山口間の下り線が運転を見合わせて...
山口県で26日に発表される新型コロナウイルスの感染者数が１日当たり過去最多の見通しとなった。25日の３８５人を超え、初の４００人台が見込まれる。 ▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感...
▶【速報】広島市で652人感染１人死亡、26日新型コロナ▶【速報】広島県呉市で88人感染、26日新型コロナ▶【速報】広島県福山市で最多152人感染、26日新型コロナ
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