【速報】岡山県内、最多更新876人　26日新型コロナ

岡山県で26日、８７６人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。過去最多だった25日の発表数を２３５人上回った。

岡山市４７７人、倉敷市２３２人、津山、総社市各30人、玉野市15人、瀬戸内市14人、赤磐市12人、備前市10人、美作市９人、高梁市８人、早島町７人、浅口市６人、井原、真庭市各５人、矢掛町４人、笠岡、新見市、勝央、久米南町各２人、里庄、鏡野、吉備中央町各１人、県内非公表１人（岡山市は居住地確認中）

新たなクラスター（感染者集団）も７件確認された。岡山市の高齢者入所施設で10人、医療機関で９人、接待を伴う飲食店で５人、倉敷市の高齢者福祉施設で５人、浅口市の学校２校で各７人と６人、津山市の会社で20人。