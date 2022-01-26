【速報】岡山県内、最多更新876人 26日新型コロナ
2022/1/26 15:26
岡山県で26日、８７６人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。過去最多だった25日の発表数を２３５人上回った。
岡山市４７７人、倉敷市２３２人、津山、総社市各30人、玉野市15人、瀬戸内市14人、赤磐市12人、備前市10人、美作市９人、高梁市８人、早島町７人、浅口市６人、井原、真庭市各５人、矢掛町４人、笠岡、新見市、勝央、久米南町各２人、里庄、鏡野、吉備中央町各１人、県内非公表１人（岡山市は居住地確認中）
新たなクラスター（感染者集団）も７件確認された。岡山市の高齢者入所施設で10人、医療機関で９人、接待を伴う飲食店で５人、倉敷市の高齢者福祉施設で５人、浅口市の学校２校で各７人と６人、津山市の会社で20人。
岡山県で26日、８７６人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。過去最多だった25日の発表数を２３５人上回った。 岡山市４７７人、倉敷市２３２人、津山、総社市各30人、玉野市15人、瀬戸内市14人...
山口県防府市富海のＪＲ山陽線の大畠トンネルの線路で支障物が見つかった影響で運転を見合わせていた徳山―新山口間の下り線について、ＪＲ西日本広島支社は26日午後１時15分ごろ、運転を再開した。同支社によ...
26日午前11時45分ごろ、山口県防府市富海のＪＲ山陽線の大畠トンネル内で、巡回中の作業員が線路上に支障物を見つけた。ＪＲ西日本広島支社によると、この影響で、徳山―新山口間の下り線が運転を見合わせて...
山口県で26日に発表される新型コロナウイルスの感染者数が１日当たり過去最多の見通しとなった。25日の３８５人を超え、初の４００人台が見込まれる。 ▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感...
▶【速報】広島市で652人感染１人死亡、26日新型コロナ▶【速報】広島県呉市で88人感染、26日新型コロナ▶【速報】広島県福山市で最多152人感染、26日新型コロナ