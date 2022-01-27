トピックス

【速報】米軍岩国基地で10人感染、27日新型コロナ

2022/1/27 10:08

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（山口県岩国市）は27日、新たに基地関係者10人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。

▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶酒提供、割れる判断　まん延防止適用の中国４県、広島は延長後も認めず

▶山口県内、最多更新415人感染　26日新型コロナ


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧