【速報】広島県福山市で最多の163人感染、27日新型コロナ
2022/1/27 10:53
広島県福山市は27日、市内で新たに１６３人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。26日の１５２人を上回り、２日連続で過去最多を更新した。１００人を超えたのは９日連続。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県福山市は27日、市内で新たに１６３人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。26日の１５２人を上回り、２日連続で過去最多を更新した。１００人を超えたのは９日連続。
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