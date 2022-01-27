【速報】広島県福山市で最多の163人感染、27日新型コロナ

広島県福山市は27日、市内で新たに１６３人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。26日の１５２人を上回り、２日連続で過去最多を更新した。１００人を超えたのは９日連続。



▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶広島県で３人死亡、1252人感染 26日新型コロナ

▶広島県でクラスター36件、関連の感染者は計610人 25日新型コロナ

