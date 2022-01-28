【速報】米軍岩国基地で６人感染　28日新型コロナ

現在、JavaScriptが無効になっております。
中国新聞デジタルでは、WEBサイトの一部機能にJavaScriptを使用しており、JavaScriptが無効となっている場合、サイト内の情報が正しく表示できない可能性があります。
米軍岩国基地
米軍岩国基地（岩国市）は28日、新たに基地関係者６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶山口県445人感染、3日連続で最多更新 27日新型コロナ
▶山口県、｢まん延防止｣県全域に拡大 新型コロナ対策会議、県外往来の自粛要請
２０１９年７月の参院選広島選挙区の大規模買収事件で、河井克行元法相（58）＝実刑確定＝らから現金を受け取ったものの、公選法違反（被買収）罪で不起訴処分になった地方議員や後援会員ら計１００人について、...
広島県呉市は28日、市内で新たに１３７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。20日発表の１７９人に次ぎ、１日当たりでは過去２番目に多い。50代の市上下水道局職員と、40代の市職員各１人が含まれ...
２０１９年７月の参院選広島選挙区で落選した元自民党参院議員の溝手顕正氏側が公示１カ月前に奥原信也広島県議（呉市）側に50万円を提供した問題で、公選法違反容疑で刑事告発され、不起訴処分（嫌疑不十分）と...
▶広島市で876人感染２人死亡 28日新型コロナ▶福山市で最多180人感染 28日新型コロナ▶呉市で137人感染 28日新型コロナ
広島市は28日、新たに８７６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、療養中の患者２人の死亡を公表した。 ▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況▶...
２０１９年７月の参院選広島選挙区の大規模買収事件で、河井克行元法相（58）＝実刑確定＝らから現金を受け取ったものの、公選法違反（被買収）罪で不起訴処分になった地方議員や後援会員ら計１００人について、...
広島県呉市は28日、市内で新たに１３７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。20日発表の１７９人に次ぎ、１日当たりでは過去２番目に多い。50代の市上下水道局職員と、40代の市職員各１人が含まれ...
２０１９年７月の参院選広島選挙区で落選した元自民党参院議員の溝手顕正氏側が公示１カ月前に奥原信也広島県議（呉市）側に50万円を提供した問題で、公選法違反容疑で刑事告発され、不起訴処分（嫌疑不十分）と...
▶広島市で876人感染２人死亡 28日新型コロナ▶福山市で最多180人感染 28日新型コロナ▶呉市で137人感染 28日新型コロナ
広島市は28日、新たに８７６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、療養中の患者２人の死亡を公表した。 ▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況▶...