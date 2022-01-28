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【速報】米軍岩国基地で６人感染　28日新型コロナ

2022/1/28 10:21

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（岩国市）は28日、新たに基地関係者６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

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