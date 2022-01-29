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【速報】広島県呉市で107人感染　29日新型コロナ

2022/1/29 10:53

呉市役所

　広島県呉市は29日、市内で新たに１０７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、28日に公表した感染者１人の死亡は、療養を終えた後だったとして取り下げた。市内の死者は18人となる。

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