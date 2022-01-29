【速報】広島県呉市で107人感染 29日新型コロナ
2022/1/29 10:53
広島県呉市は29日、市内で新たに１０７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、28日に公表した感染者１人の死亡は、療養を終えた後だったとして取り下げた。市内の死者は18人となる。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶広島県で１５９９人感染、４人死亡 最多更新、２８日新型コロナ
広島県呉市は29日、市内で新たに１０７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、28日に公表した感染者１人の死亡は、療養を終えた後だったとして取り下げた。市内の死者は18人となる。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶広島県で１５９９人感染、４人死亡 最多更新、２８日新型コロナ
広島市は29日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が市内の医療機関と高齢者施設２カ所の計３カ所で新たに発生したと発表した。計40人の感染が確認されている。 医療機関では入院患者15人と職員...
広島県福山市は29日、市内で新たに１７６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。過去最多だった前日の１８０人に次ぐ規模。１００人を超えるのは11日連続となった。▶【グラフ】広島県の新...
米軍岩国基地（岩国市）は29日、新たに基地関係者８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 ▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況▶山口県で３４７人...
広島県呉市は29日、市内で新たに１０７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、28日に公表した感染者１人の死亡は、療養を終えた後だったとして取り下げた。市内の死者は18人となる。υ...
▶広島市で728人感染２人死亡 29日新型コロナ▶呉市で107人感染 29日新型コロナ