地域ニュース

【写真】マリーナホップ付近の火災

2022/1/29 20:18
炎を上げて燃える広島マリーナホップそばの空き地。打ち上げ花火の火が枯れ草に燃え移ったとみられる＝29日午後7時20分、広島市西区（撮影・標葉知美）

炎を上げて燃える広島マリーナホップそばの空き地。打ち上げ花火の火が枯れ草に燃え移ったとみられる＝29日午後7時20分、広島市西区（撮影・標葉知美）

　←記事に戻る
（ここまで 7文字/記事全文 7文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする

この記事の写真

  • 炎を上げて燃える広島マリーナホップそばの空き地。打ち上げ花火の火が枯れ草に燃え移ったとみられる＝29日午後7時20分、広島市西区（撮影・標葉知美）
  • 炎を上げて燃える広島マリーナホップ近くの現場。打ち上げ花火の火が枯れ草に燃え移ったとみられる＝広島市西区、29日午後7時20分（読者提供）
  • 無料登録して写真を拡大
  • ログインする
  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

アーカイブの最新記事
一覧