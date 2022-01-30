【速報】広島市777人、福山市143人、呉市132人感染　30日新型コロナ

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▶広島市で777人感染１人死亡 30日新型コロナ
▶福山市で143人感染 30日新型コロナ
▶呉市で132人感染 30日新型コロナ
広島市西区観音新町４丁目の広島県営広島西飛行場跡地で29日夜、打ち上げ花火の火が枯れ草に燃え移って発生したとみられる火災で、市西消防署と広島西署は30日、合同で現場を調査した。▶【写真】...
広島県呉市は30日、市内で新たに１３２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち１人は市上下水道局の職員という。▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況`...
広島県福山市は30日、市内で新たに１４３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１００人を超えるのは12日連続となった。▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況&...
▶広島市で777人感染１人死亡 30日新型コロナ▶福山市で143人感染 30日新型コロナ▶呉市で132人感染 30日新型コロナ
▶島根県で55人感染 30日新型コロナ▶鳥取県で175人感染 30日新型コロナ
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