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【速報】広島市777人、福山市143人、呉市132人感染　30日新型コロナ

2022/1/30 10:21

▶広島市で777人感染１人死亡　30日新型コロナ

▶福山市で143人感染　30日新型コロナ

▶呉市で132人感染　30日新型コロナ


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