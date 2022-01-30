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【速報】広島県福山市で143人感染　30日新型コロナ

2022/1/30 10:38

福山市役所

　広島県福山市は30日、市内で新たに１４３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１００人を超えるのは12日連続となった。

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